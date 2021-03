Isola Dei Famosi 2021, brutta disavventura per Fariba Tehrani: ecco cosa è successo (Di giovedì 18 marzo 2021) Primi, pericolosi incontri nella natura selvaggia per i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021, in particolare per Fariba Tehrani. La mamma di Giulia Salemi, infatti, sarebbe stata protagonista di un incontro molto spiacevole e adesso vi raccontiamo cosa è accaduto. La naufraga di Paradise Island si sarebbe imbattuta in un serpente e questo incontro l’avrebbe spaventata non poco. Terrorizzata, Fariba Tehrani avrebbe iniziato a dire al suo compagno di avventura, Ubaldo Lanzi, che non ce la poteva fare e gli avrebbe chiesto di cacciare il serpente: Ho paura. Non dormo stanotte. Guardatemi, sto tremando. Secondo me vuole pungere. Puoi assicurarti che se ne vada lontano? fonte: fanpage.it Il povero Ubaldo Lanzi, molto simpaticamente (e ... Leggi su trendit (Di giovedì 18 marzo 2021) Primi, pericolosi incontri nella natura selvaggia per i naufraghi dell’dei, in particolare per. La mamma di Giulia Salemi, infatti, sarebbe stata protagonista di un incontro molto spiacevole e adesso vi raccontiamoè accaduto. La naufraga di Paradise Island si sarebbe imbattuta in un serpente e questo incontro l’avrebbe spaventata non poco. Terrorizzata,avrebbe iniziato a dire al suo compagno di avventura, Ubaldo Lanzi, che non ce la poteva fare e gli avrebbe chiesto di cacciare il serpente: Ho paura. Non dormo stanotte. Guardatemi, sto tremando. Secondo me vuole pungere. Puoi assicurarti che se ne vada lontano? fonte: fanpage.it Il povero Ubaldo Lanzi, molto simpaticamente (e ...

