Isola dei Famosi 2021, Andrea Cerioli, sbarcherà alle Honduras: gli indizi svelano il suo imminente arrivo (Di giovedì 18 marzo 2021) Nella puntata dell’Isola dei Famosi che andrà in onda questa sera, il cast del programma si arricchirà grazie all’ingresso di ben 4 nuovi concorrenti. A quanto pare però la spiaggia dell’Isola sarà pronta ad accogliere altri naufraghi anche nelle prossime settimane. Fra questi potrebbe esserci un volto già noto agli spettatori di Canale 5, che per ora sembra voler mantenere il mistero sulla sua partecipazione al reality. Seconda puntata dell’Isola: 4 nuovi ingressi Come già avvenuto con il Grande Fratello Vip, anche l’Isola dei Famosi terrà compagnia per ben due sere a settimana agli spettatori di Canale 5. Dopo la prima scoppiettante puntata del reality, il secondo appuntamento previsto per questa sera avrà fra gli argomenti principali l’arrivo di quattro nuovi ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 18 marzo 2021) Nella puntata dell’deiche andrà in onda questa sera, il cast del programma si arricchirà grazie all’ingresso di ben 4 nuovi concorrenti. A quanto pare però la spiaggia dell’sarà pronta ad accogliere altri naufraghi anche nelle prossime settimane. Fra questi potrebbe esserci un volto già noto agli spettatori di Canale 5, che per ora sembra voler mantenere il mistero sulla sua partecipazione al reality. Seconda puntata dell’: 4 nuovi ingressi Come già avvenuto con il Grande Fratello Vip, anche l’deiterrà compagnia per ben due sere a settimana agli spettatori di Canale 5. Dopo la prima scoppiettante puntata del reality, il secondo appuntamento previsto per questa sera avrà fra gli argomenti principali l’di quattro nuovi ...

Advertising

QuiMediaset_it : Dopo il debutto boom di lunedì, secondo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi In prima serata su #Canale5 #isola… - FranAltomare : La cosa più divertente di stamattina è leggere di fegati avvelenati che davano l’#isola per morta. Ancora una volt… - MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP non si è risparmiato, ma come Opinionista sarà ancora più “terribile”. Noi possiamo dire solo:… - masiscem : benissimo ?? qua ?? lascio ??????? casa ?? direzione ?? isola ?? dei famosi ?? e giustamente ?? gabri ?? mi ha ?? fatto notar… - giorgiamhlc__ : Mediaset aderisce a questa giornata e ok ma stasera Mediaset in prima serata ci piazza una no vax all'Isola dei famosi ???? -