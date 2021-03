Isola 15, ecco quando Andrea Cerioli sbarcherà in Honduras (Di giovedì 18 marzo 2021) Che Andrea Cerioli sarà presto uno dei naufraghi dell’Isola 15 è ormai una certezza. Il nome dell’ex tronista di Uomini e Donne era circolato già diverse settimane fa, quando sul web impazzavano le voci sui papabili protagonisti della quindicesima edizione del reality. Andrea non tra i concorrenti che hanno iniziato la loro esperienza in Honduras immediatamente. Il ragazzo, infatti, entrerà a far parte del cast in maniera ufficiale solo nei prossimi giorni. I fan del bel bolognese possono dunque stare tranquilli perché, a quanto pare, il fidanzato di Arianna Cirrincione raggiungerà gli altri naufraghi il 25 marzo. Stando ad un’indiscrezione di blastingnews.it, Cerioli si troverebbe già in Honduras dove starebbe scontando la quarantena obbligatoria ... Leggi su isaechia (Di giovedì 18 marzo 2021) Chesarà presto uno dei naufraghi dell’15 è ormai una certezza. Il nome dell’ex tronista di Uomini e Donne era circolato già diverse settimane fa,sul web impazzavano le voci sui papabili protagonisti della quindicesima edizione del reality.non tra i concorrenti che hanno iniziato la loro esperienza inimmediatamente. Il ragazzo, infatti, entrerà a far parte del cast in maniera ufficiale solo nei prossimi giorni. I fan del bel bolognese possono dunque stare tranquilli perché, a quanto pare, il fidanzato di Arianna Cirrincione raggiungerà gli altri naufraghi il 25 marzo. Stando ad un’indiscrezione di blastingnews.it,si troverebbe già indove starebbe scontando la quarantena obbligatoria ...

Advertising

MediasetPlay : Per una volta siamo noi a dirlo… Ilary ecco il tuo THE BEST! ?? #Isola - MondoTV241 : Ecco quando vedremo Andrea Cerioli sbarcare all'Isola dei Famosi. . #AndreaCerioli #IsolaDeiFamosi #Isola… - zazoomblog : Isola dei famosi Giulia Salemi assente in studio: ecco il motivo della sua mancata presenza. Non c’entra Zorzi -… - antonel05473931 : Menomale che c'è Giulia, un' amica vera per tutti?? - IsolaDeiFamosi : Tra due naufraghe non tardano ad arrivare i primi scontri. Ecco le nostre anticipazioni! #Isola ?? -