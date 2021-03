Irene Tinagli e altri impercettibili segnali di ripresa del buonsenso (Di giovedì 18 marzo 2021) Non credo di essermi mai non dico entusiasmato ma nemmeno interessato ai vicesegretari del PD, eppure la decisione di Enrico Letta di nominare vicesegretaria del partito Irene Tinagli, accanto al più tradizionale Peppe Provenzano, è una di quelle notizie che alleviano il blues di una campagna vaccinale ancora col freno a mano tirato, specie se sui social vediamo newyorchesi di ogni età entrare in farmacia a farsi la punturina salva vita. Ma torniamo a Irene Tinagli: nostra premiata come eurodeputata dell’anno sul magazine pubblicato con il New York Times, autorevole presidente della Commissione economica del Parlamento Europeo, eletta alla Camera con Scelta civica e al Parlamento europeo con il sostegno di Renzi e di Calenda, iscritta al circolo milanese Pd di riformisti e di renziani fortissimamente contrari alla ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 18 marzo 2021) Non credo di essermi mai non dico entusiasmato ma nemmeno interessato ai vicesegretari del PD, eppure la decisione di Enrico Letta di nominare vicesegretaria del partito, accanto al più tradizionale Peppe Provenzano, è una di quelle notizie che alleviano il blues di una campagna vaccinale ancora col freno a mano tirato, specie se sui social vediamo newyorchesi di ogni età entrare in farmacia a farsi la punturina salva vita. Ma torniamo a: nostra premiata come eurodeputata dell’anno sul magazine pubblicato con il New York Times, autorevole presidente della Commissione economica del Parlamento Europeo, eletta alla Camera con Scelta civica e al Parlamento europeo con il sostegno di Renzi e di Calenda, iscritta al circolo milanese Pd di riformisti e di renziani fortissimamente contrari alla ...

Advertising

you_trend : ?? Enrico Letta ha nominato Irene Tinagli e Giuseppe Provenzano vicesegretari del Partito Democratico - repubblica : ?? Pd, Enrico Letta ha scelto Giuseppe Provenzano e Irene Tinagli come vicesegretari - ilfoglio_it : Enrico Letta ha scelto Irene Tinagli e Giuseppe Provenzano come nuovi vicesegretari del Pd. Ecco come si immaginava… - salfasanop : RT @mariamacina: LETTA ha scelto i vicesegretari :Irene Tinagli e Provenzano. La scelta di Tinagli la trovo azzeccata e mi piace perché esu… - PF1970 : RT @AntonioDonatoPa: @EnricoLetta @itinagli @peppeprovenzano @pdnetwork Bastava Irene Tinagli. Comunque, se ti serve una mano, un aiutino,… -