Interruzione volontaria di gravidanza farmacologica | Anelli Asl Roma1 | “Diminuisce pressione sugli ospedali”

(Di giovedì 18 marzo 2021) ROMA – Si può ricorrere all’aborto farmacologico entro la settima settimana e non più tardi del quarantanovesimo giorno di gestazione. Ma in cosa consiste questa pratica che non richiede ospedalizzazione? Tutte le donne possono beneficiare di una Ivg di questo tipo o ci sono patologie pregresse che impongono alla paziente di ricorrere all’Ivg chirurgica? Per fare il punto sull’argomento l’agenzia di stampa Dire ha intervistato Laura Anelli, ginecologa e coordinatrice del piano di sviluppo delle attività consultoriali della Asl Roma1.

Il 22 marzo 2019 è stato presentato un progetto di legge d'iniziativa popolare sulla 'procreazione cosciente e responsabile e sull'interruzione volontaria della gravidanza' che ha raccolto 469 firme. "Si può vincere una battaglia ma confidiamo di non perdere poi la guerra contro la vita, quella guerra che in tanti cercano di imporre al Paese". Così l'Associazione "Accoglienza della Vita" si è espressa. In margine all'Istanza d'Arengo. Per la vita, sempre. Si può vincere una battaglia ma confidiamo di non perdere poi la guerra contro la vita, quella guerra che in tanti cerca...