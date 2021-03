Inter, Zaccheroni sicuro: “Nerazzurri attrezzati per la Champions League, è mancata solo una cosa” (Di giovedì 18 marzo 2021) Alberto Zaccheroni analizza il percorso europeo dell'Inter.L'ex tecnico tra le altre proprio dei Nerazzurri, nel corso dell'Intervista concessa a tuttomercatoweb.com, ha trattato diversi temi tra i quali anche il viaggio in Champions League della compagine guidata da Antonio Conte."Era ed è attrezzata per quella competizione, ha investito e ha consolidato la squadra che ora è matura e esperta. Ha qualità e fa un calcio verticale come è indispensabile adesso. L'Inter insomma doveva esserci da protagonista in Champions ma se oggi è fuori il motivo a mio parere è da ricercarsi nel fatto che al momento in cui è stata eliminata non aveva la fiducia di oggi. Non è questione di qualità, ma di fiducia. Questi ultimi anni senza vincere hanno forse tolto ... Leggi su mediagol (Di giovedì 18 marzo 2021) Albertoanalizza il percorso europeo dell'.L'ex tecnico tra le altre proprio dei, nel corso dell'vista concessa a tuttomercatoweb.com, ha trattato diversi temi tra i quali anche il viaggio indella compagine guidata da Antonio Conte."Era ed è attrezzata per quella competizione, ha investito e ha consolidato la squadra che ora è matura e esperta. Ha qualità e fa un calcio verticale come è indispensabile adesso. L'insomma doveva esserci da protagonista inma se oggi è fuori il motivo a mio parere è da ricercarsi nel fatto che al momento in cui è stata eliminata non aveva la fiducia di oggi. Non è questione di qualità, ma di fiducia. Questi ultimi anni senza vincere hanno forse tolto ...

