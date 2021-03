Inter-Sassuolo rinviata per Covid | Della Frera Figc-Aic | “Campionato non è a rischio”

Advertising

ZZiliani : ULTIMORA. Alla notizia che #InterSassuolo è stata rinviata a data da destinarsi, #JuventusNapoli, fissata al 7 apri… - OptaPaolo : 77 - Il 1° gol di Zaza è arrivato al 77°; solo due 2 volte nella storia della Serie A una squadra ha vinto un match… - SkySport : De Vrij e Vecino positivi, rinviata Inter-Sassuolo - jnterista_12 : @battitomilan7 Se c'è il rischio focolaio a cavallo della partita succederà come inter sassuolo succederà. Se il po… - Vitooo1897 : RT @NonSoloJuve: Ha ragione Romeo Agresti: “Perché la Juve ha giocato con l’inter senza Cuadrado, Alex Sandro e De Ligt? L’inter ora ne ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Sassuolo

Il sospetto aveva iniziato a circolare presto, già da ieri sera quando era stata comunicata la positività di Handanovic dopo quella di D'Ambrosio. Chefosse stata a rischio i tifosi dell'l'avevano cominciato a subdorare e non c'è stato neanche il tempo di metabolizzare la notizia del contagio per De Vrij e Vecino che l'Ats di ...Commenta per primoè il caso della giornata, e probabilmente sarà anche il caso delle prossime due settimane. La partita, che doveva disputarsi sabato sera alle 20.45 a San Siro , valida come anticipo ...Altre due positività in casa nerazzurra (quattro calciatori positivi in pochi giorni, De Vrij e Vecino gli ultimi della lista). L’ATS di Milano ha disposto la sospensione delle attività della squadra ...Milano – Si allarga il focolaio in casa Inter: dopo D’Ambrosio e Handanovic, anche Stefan de Vrij e Matias Vecino sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai test effettuati nella giornata di ie ...