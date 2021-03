Inter-Sassuolo rinviata a data da destinarsi Arriva il comunicato della Lega

(Di giovedì 18 marzo 2021) LaSerie A, con un, ha annunciato il rinvio adadi: “Il PresidenteNazionale Professionisti Serie A dispone il rinvio adagara, programmata per sabato 20 marzo 2021 alle ore 20.45 e valida per la 9^ giornata di ritorno del Campionato di Serie A TIM”. Foto: Logo Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Inter-Sassuolo è stata rinviata a data da destinarsi dopo le positività al Covid riscontrate nel club nerazzurro. Il provvedimento è stato disposto dal presidente della Lega, Paolo Dal Pino. La Lega di Serie A ha rinviato "a data da destinarsi" il match tra Inter e Sassuolo previsto per sabato 20 marzo alle 20.45 allo stadio 'Meazza' e valido per la 28esima giornata di Serie A per i casi di positività al Covid-19 in casa nerazzurra.