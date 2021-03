Inter | «Sala offensivo | sconcerto per le sue parole»

(Di giovedì 18 marzo 2021) «FCnazionale Milano ha una storia gloriosa ultracentenaria. Esisteva prima del Sindacoe continuerà ad esistere anche al termine del suo mandato». E’ questo, secondo quanto si legge in un comunicato ufficiale, il pensiero della società nerazzurra a proposito delledel sindaco Beppe– noto tifoso nerazzurro – sull’iter del progetto per L'articolo

L'Inter ha emesso un duro comunicato contro il sindaco di Milano Beppe Sala: ecco la nota ufficiale del club

Milano, 18 mar. - (Adnkronos) - "FC Internazionale Milano ha una storia gloriosa ultracentenaria. Esisteva prima del Sindaco Sala e continuerà ad esistere anche al termine del suo mandato. Troviamo le ...L'Inter non ci sta e risponde a Giuseppe Sala sulla questione stadio. Il sindaco di Milano aveva affermato che "finché l'Inter non chiarirà il suo destino per noi le cose devono essere necessariamente ...