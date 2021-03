Inter | positivi anche De Vrij e Vecino Rinviata la gara contro il Sassuolo Il comunicato

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo D’Ambrosio e Handanovic, il numero deiin casacontinua ad aumentare. Oggi il club halatà del difensore Stefan dee del centrocampista Matias: per entrambi dunque quarantena obbligatoria. Salta di conseguenza la sfidailper il momento programmata per sabato, di seguito ildel club nerazzurro, che vietala partenza dei propri tesserati in direzione delle rispettive Nazionali: “FCnazionale Milano comunica che Stefan dee Matiassono risultatial Covid-19 in seguito ai test effettuati nella giornata di ieri. I due ...