Inter, nuovo stadio: tra il club e il sindaco Sala volano gli stracci (Di giovedì 18 marzo 2021) Questa mattina il sindaco di Milano Sala sulla questione stadio ha detto: "Penso che finché in particolare l'Inter non chiarirà il suo destino per noi le cose devono essere necessariamente ferme". Nel pomeriggio il comunicato dell'Inter: FC Internazionale Milano ha una storia gloriosa ultracentenaria. Esisteva prima del sindaco Sala e continuerà ad esistere anche al termine del suo mandato. Troviamo le dichiarazioni del sindaco di Milano offensive nei confronti della Proprietà, irrispettose verso la storia e la realtà del club e i suoi milioni di tifosi a Milano e in tutto il mondo nonché irrilevanti rispetto all’attuale iter amministrativo del progetto Un nuovo stadio per Milano. ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 18 marzo 2021) Questa mattina ildi Milanosulla questioneha detto: "Penso che finché in particolare l'non chiarirà il suo destino per noi le cose devono essere necessariamente ferme". Nel pomeriggio il comunicato dell': FCnazionale Milano ha una storia gloriosa ultracentenaria. Esisteva prima dele continuerà ad esistere anche al termine del suo mandato. Troviamo le dichiarazioni deldi Milano offensive nei confronti della Proprietà, irrispettose verso la storia e la realtà dele i suoi milioni di tifosi a Milano e in tutto il mondo nonché irrilevanti rispetto all’attuale iter amministrativo del progetto Unper Milano. ...

Advertising

capuanogio : Botte da orbi tra l'#Inter e il sindaco @BeppeSala che aveva fermato il progetto nuovo #SanSiro in attesa di chiari… - Inter : ?? | CAMPIONE @PResende97 conquista il Qualifier 4 ed è DI NUOVO campione Regionale del Sud America! #FGS21… - capuanogio : Come ampiamente prevedibile la prima vittima dei problemi di #Suning nella gestione #Inter rischia di essere il pro… - perchetendenza : 'Sala': Per il comunicato pubblicato dall'Inter in risposta alle parole del sindaco di Milano Beppe Sala sull'iter… - Marco_viscomi : RT @GiuSette7: L'Inter non ha un soldo, è in vendita, rischia la bancarotta. Il sindaco di Milano, prima di dare l'ok per lo stadio nuovo,… -