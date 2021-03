Inter | i nerazzurri non potranno rispondere alle convocazioni delle nazionali

(Di giovedì 18 marzo 2021) L’ATS di Milano èvenuta in seguito ai contagi di Stefan de Vrij e Matias Vecino. Tra i provvedimenti (sospensionenamenti per quattro giorni e divieto disputa di-Sassuolo) c’è anche il divieto diper tutti i calciatori convocati drispettive. Un’impossibilità che deriva dal fatto che tutti i giocatori, compresi coloro negativi al tampone, dovranno rispettare un periodo di quarantena. Nessun giocatore dell’, dunque, vestirà la maglia della propria nazionale durante la pausa tra la 28esima e la 29esima giornata di Serie A. SportFace.

