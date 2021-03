Inter, i nerazzurri non potranno rispondere alle convocazioni delle Nazionali (Di giovedì 18 marzo 2021) L’Ats, oltre al divieto di disputare Inter-Sassuolo, ha anche bloccato la partenza per le Nazionali dei nerazzurri D’Ambrosio, Handanovic, De Vrij e Vecino sono risultati positivi al Covid-19 in casa Inter. Così l’Ats di Milano ha disposto diversi divieti ai nerazzurri. Oltre allo stop degli allenamenti fino al 22 marzo e il divieto di disputare Inter-Sassuolo, infatti, l’Azienda a Tutela della Salute ha anche comunicato che i calciatori nerazzurro non potranno rispondere alle convocazioni delle rispettive Nazionali. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 marzo 2021) L’Ats, oltre al divieto di disputare-Sassuolo, ha anche bloccato la partenza per ledeiD’Ambrosio, Handanovic, De Vrij e Vecino sono risultati positivi al Covid-19 in casa. Così l’Ats di Milano ha disposto diversi divieti ai. Oltre allo stop deglinamenti fino al 22 marzo e il divieto di disputare-Sassuolo, infatti, l’Azienda a Tutela della Salute ha anche comunicato che i calciatori nerazzurro nonrispettive. Leggi su Calcionews24.com

