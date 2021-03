Inter, anche Handanovic positivo: in porta Radu Ansia in ottica Sassuolo: previsti nuovi tamponi (Di giovedì 18 marzo 2021) Non solo Danilo D'Ambrosio, anche Samir Handanovic è positivo al Covid - 19. I temuti risultati dei tamponi a cui è stato sottoposto il gruppo squadra dell'Inter, dopo che il virus aveva contagiato il ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Non solo Danilo D'Ambrosio,Samiral Covid - 19. I temuti risultati deia cui è stato sottoposto il gruppo squadra dell', dopo che il virus aveva contagiato il ...

Advertising

Gazzetta_it : #Covid @Inter, anche #Handanovic positivo. Tocca a #Radu, ha il #Sassuolo nel destino - FcInterNewsit : Lukaku veste anche il figlio nerazzurro: sorrisi in videochiamata con Baby Rom - FcInterNewsit : Eriksen: 'Giocare nell'Inter è bellissimo, ora anche di più. Momenti difficili, ma non volevo scappare' - Peosili : RT @Busno66: @massimozampini Stanno riabilitando anche Orsato per l'Inter. Il ciclo di scudetti consecutivi della Juve potrebbe non essere… - InterClubIndia : RT @fcin1908it: FCIN1908 – Inter, tamponi ai dirigenti: anche Ausilio tra i negativizzati -