Instituto Cervantes | omaggio a Dante con il poeta venezuelano Adalber Salas Hernández

(Di giovedì 18 marzo 2021) In occasione del VII centenario dalla morte diAlighieri, l’di Napoli organizza un incontro in streaming sulla piattaforma Zoom con il, saggista e traduttore. Lunedì 22 marzo alle ore 18, iloriginario di Caracas leggerà alcune poesie e ci parlerà del suo rapporto con lo scrittore fiorentino, sua grande fonte di ispirazione. La presentazione dell’evento sarà a cura della professoressa Giovanna Calabrò, docente dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli specializzata in poesia contemporanea spagnola e ispanoamericana.L’incontro, dal titolo “Nuevas reescrituras de”, rientra nell’ambito della settimana dedicata a ...

Advertising

OndaWebTv : Dante visto dal Venezuela, a Napoli online l'Instituto Cervantes ??#lenotizieinpositivo di ondawebtv - J_MartinezRubio : L’incanto e la storia, l’Instituto Cervantes di Roma «anima di Spagna» - flc_crea : RT @IveserVenezia: L’incanto e la storia, l’Instituto Cervantes «anima di Spagna» - MRGUMEDE52 : RT @IveserVenezia: L’incanto e la storia, l’Instituto Cervantes «anima di Spagna» - paolorm2012 : RT @IveserVenezia: L’incanto e la storia, l’Instituto Cervantes «anima di Spagna» -

Ultime Notizie dalla rete : Instituto Cervantes

Il Mattino

... Fondazione Cariparma, Fondazione Arturo Toscanini, Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea, CSAC Centro Studi Archivio Comunicazione Università di Parma,, ...L'è l'ente pubblico creato dalla Spagna nel 1991 per diffondere la lingua e la cultura spagnola e iberoamericana. Con oltre 570 milioni di madrelingua, lo spagnolo è al secondo ...In occasione del VII centenario dalla morte di Dante Alighieri, l’Instituto Cervantes di Napoli organizza un incontro in streaming sulla piattaforma Zoom con il poeta, saggista ...Milano - Dal 20 al 25 marzo 2021 , in occasione della celebrazione della Giornata Mondiale della Poesia (21 marzo), è possibile seguire on line il progetto Poeti in parallelo (poesia e comunità) , ...