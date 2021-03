Insegnante morto dieci giorni dopo il vaccino, il pm esclude che il siero sia stata la causa (Di giovedì 18 marzo 2021) Giuseppe Morabito, Insegnante di 61 anni e vicepreside dell’Istituto Veggeti di Vergato, in provincia di Bologna, è morto dieci giorni dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid di AstraZeneca. Continuano ad aumentare le segnalazioni di casi di morti sospette, avvenute su persone in salute a poche ore dalla somministrazione del vaccino anti-Covid AstraZeneca, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 18 marzo 2021) Giuseppe Morabito,di 61 anni e vicepreside dell’Istituto Veggeti di Vergato, in provincia di Bologna, èaver ricevuto la prima dose delanti-Covid di AstraZeneca. Continuano ad aumentare le segnalazioni di casi di morti sospette, avvenute su persone in salute a poche ore dalla somministrazione delanti-Covid AstraZeneca, L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

repubblica : ?? Caso Astrazeneca, autopsia su insegnante biellese: morto per problema cardiaco, nessun legame evidente con vaccino - Corriere : Biella, l’autopsia del professore morto: «Nessun collegamento con il vaccino» - Adnkronos : #AstraZeneca, insegnante morto dopo vaccino: nessun legame - lucillalilla : RT @Iperbole_: La moglie dell'insegnante di Biella morto dopo il vaccino AstraZeneca (per cause NON legate ad esso): 'Farò la seconda dose… - carlodesdorides : RT @Iperbole_: La moglie dell'insegnante di Biella morto dopo il vaccino AstraZeneca (per cause NON legate ad esso): 'Farò la seconda dose… -

Ultime Notizie dalla rete : Insegnante morto Incidente mortale di Arcore, la vittima era un insegnante delle scuole medie Era un insegnante e stava andando al lavoro in una scuola media della Brianza dove seguiva uno studente disabile Riccardo Mendolia, il 31enne morto mercoledì mattina 17 marzo in un incidente stradale sulla ...

Carosello Carosone, il film sul musicista con Eduardo Scarpetta ...Scarpetta che si è occupato di far rivivere la carriera musicale e non solo del musicista morto nel ... Quando frequentavo il Centro sperimentale di cinematografia, un'insegnante mi disse: tu che porti ...

Insegnante si schianta all'alba: morto mentre andava a scuola IL GIORNO Strage Erasmus: i genitori di una delle ragazze morte, 'Basta solidarietà ipocrita dei politici' (2) 'E' inaccettabile che la Magistratura Italiana non abbia aperto un'inchiesta parallela il giorno successivo a questa tragedia, né tantomeno dopo i tre vergognosi tentativi di archiviazione, nessuno uf ...

Zelia, morte cerebrale a 37 anni: era stata vaccinata con AstraZeneca GELA – E’ morta Zelia Guzzo, l’insegnante di 37 anni in condizioni gravissime perché colpita da una emorragia cerebrale dopo aver ricevuto il vaccino Astrazeneca. Venerdì mattina ha cominciato ad accu ...

Era une stava andando al lavoro in una scuola media della Brianza dove seguiva uno studente disabile Riccardo Mendolia, il 31ennemercoledì mattina 17 marzo in un incidente stradale sulla ......Scarpetta che si è occupato di far rivivere la carriera musicale e non solo del musicistanel ... Quando frequentavo il Centro sperimentale di cinematografia, un'mi disse: tu che porti ...'E' inaccettabile che la Magistratura Italiana non abbia aperto un'inchiesta parallela il giorno successivo a questa tragedia, né tantomeno dopo i tre vergognosi tentativi di archiviazione, nessuno uf ...GELA – E’ morta Zelia Guzzo, l’insegnante di 37 anni in condizioni gravissime perché colpita da una emorragia cerebrale dopo aver ricevuto il vaccino Astrazeneca. Venerdì mattina ha cominciato ad accu ...