Infortunio Calabria | lesione del menisco mediale | domani sarà operato

(Di giovedì 18 marzo 2021) Il Milan si appresta a perdere per molto tempo Davide. Per il terzino rossonero previstal’operazione Tegolaper il Milan. Il terzino rossonero, in seguito ad un trauma al ginocchio destro a Manchester, ha riportato unadel. Unche necessita di intervento artroscopico in programma, venerdì 19 marzo. Ancora incerti i tempi di recupero, ma per il classe ’96 si preannuncia un lungo stop. Leggi su Calcionews24.com

