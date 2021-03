Incontro Giani-Cingolani | la transizione ecologica della Toscana

(Di giovedì 18 marzo 2021) L’fra il Governatoreed il presidente di Transazione, è stato attuato per lavorare alle emissioni nella regione.

Così il presidente della Regione Eugeniouscendo dall'con il ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, al qualeha partecipato insieme Gianni Anselmi, consigliere ......Didacta come un luogo di socialità - ha affermato il presidente della regione Toscana Eugenio...di fronte ad una trasformazione del modello scolastico e Didacta rappresenta il punto di...Incontro Giani-Cingolani è avvenuto per discutere del piano da attuare per la sostenibilità ambientale della stessa regione Toscana.Eugenio Giani ha citato i tre centri della provincia di Pisa durante una conferenza stampa sulla campagna vaccinale: ...