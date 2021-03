Incidente per il figlio di Mike Bongiorno: la causa sarebbero le fan di Tommaso Zorzi. Cosa è successo? (Di giovedì 18 marzo 2021) Leonardo Bongiorno, figlio minore del compianto conduttore Mike Bongiorno, è stato purtroppo coinvolto in un Incidente con il motorino. Cosa c’entra Tommaso Zorzi? Pare che lo schianto con il motorino sia dovuto proprio alle fan di Zorzi, almeno a detta del figlio di Mike, che spiega a Dagospia: Scappavo dalle fan di Tommaso Zorzi Il motorino preso in sharing, poi lo schianto. Il figlio di Mike è stato portato subito all’ospedale ortopedico Gaetano Pini. Ora, porta il gesso per via della frattura alla gamba. Il 31enne ha poi postato un selfie, dove indossa una tuta celeste con due grandissimi ananas con gli occhiali da ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 18 marzo 2021) Leonardominore del compianto conduttore, è stato purtroppo coinvolto in uncon il motorino.c’entra? Pare che lo schianto con il motorino sia dovuto proprio alle fan di, almeno a detta deldi, che spiega a Dagospia: Scappavo dalle fan diIl motorino preso in sharing, poi lo schianto. Ildiè stato portato subito all’ospedale ortopedico Gaetano Pini. Ora, porta il gesso per via della frattura alla gamba. Il 31enne ha poi postato un selfie, dove indossa una tuta celeste con due grandissimi ananas con gli occhiali da ...

