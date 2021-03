Incidente durante esercitazione | carro armato sbaglia mira | aperta indagine

(Di giovedì 18 marzo 2021)colpisce galline – Curioso quanto inedito fatto avvenuto nella scorsa notte in Friuli.un’che coinvolgeva quattro carri armati, uno di questi ha clamorosamentetomancando… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Advertising

emergenzavvf : Undici anni fa perdeva la vita in un tragico incidente l’elicotterista Gabriele Valente, durante un’esercitazione s… - CarloCalenda : Con @emmabonino e @bendellavedova abbiamo fatto gruppi e partecipato insieme alle consultazioni. Unici a tenere la… - RosPalumbo71 : RT @emergenzavvf: Undici anni fa perdeva la vita in un tragico incidente l’elicotterista Gabriele Valente, durante un’esercitazione sul lag… - StormAlessandra : RT @messveneto: Carro armato dell’esercito sbaglia mira e colpisce un allevamento di galline: L'incidente si è verificato durante un'eserci… - messveneto : Carro armato dell’esercito sbaglia mira e colpisce un allevamento di galline: L'incidente si è verificato durante u… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente durante

L'si è verificatoun'esercitazione notturna della Brigata Pozzuolo del Friuli, in cui erano impegnati congiuntamente il Genova Cavalleria e i Lagunari di Venezia. I militari non si ...... dall'allarmecon frenata automatica di emergenza e rilevamento pedoni al sistema per il ...stati studiati per essere allineati al linguaggio stilistico futuristico di nuovo Opel Mokka...VIVARO (PORDENONE) - Carroarmato sbaglia mira e centra un allevamento di galline. L'incidente si è verificato durante un'esercitazione notturna della Brigata Pozzuolo del Friuli, ...L'incidente, che ha provocato la morte di numerosi animali, è avvenuto durante un'esercitazione di tiro in un poligono sul torrente Cellina. La Procura ha aperto un'inchiesta PORDENONE.