Incendio tra Paderno e Senago: fiamma da una canna fumaria, brucia una mansarda (Di giovedì 18 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Incendio in una casa tra Paderno Dugnano e Senago. La colonna di fumo nero che si è alzata attorno alle 7 di oggi era ben visibile anche da Bollate e dai comuni limitrofi. A bruciare è stata la mansarda in una villetta tra via Greppi e Costa nel quartiere di Cassina Amata. Le prime fiamme tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 18 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorin una casa traDugnano e. La colonna di fumo nero che si è alzata attorno alle 7 di oggi era ben visibile anche da Bollate e dai comuni limitrofi. Are è stata lain una villetta tra via Greppi e Costa nel quartiere di Cassina Amata. Le prime fiamme tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

ilNotiziarioInd : Incendio tra Paderno e Senago: fiamma da una canna fumaria, brucia una mansarda - Ansa_Piemonte : Bruciano masserizie tra baracche, colonna di fumo su Torino. L'incendio in lungo Stura Lazio, dove c'era un campo n… - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea Rovigo - Chioggia, dalle ore 7:10 traffico ferroviario sospeso tra Cavanella… - LianaZincone : RT @mfrittella: Si deve mantenere vivo il ricordo del #16marzo1978. La distanza tra un 18nne di oggi e il caso #Moro è la stessa tra me 18e… - mariavenera2 : RT @mfrittella: Si deve mantenere vivo il ricordo del #16marzo1978. La distanza tra un 18nne di oggi e il caso #Moro è la stessa tra me 18e… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio tra Incendio di sterpaglie al Cep di Prà Genova - Ancora un incendio in un terreno abbandonato tra le case del Cep, sulle alture di Prà. Ancora una volta i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per domare le fiamme appiccate quasi certamente da un piromane. ...

Provocò incendio boschivo nel Cilento: arrestato piromane di Giungano ... nell'agosto scorso aveva appiccato un incendio doloso, provocando ingenti danni e causando e l'incenerimento della vegetazione compresa nell'area di macchia mediterranea tra Giungano e Trentinara ...

Alto Garda, incendio doloso tra Tignale e Tremosine Brescia Oggi Sul Musinè si lotta ancora: distrutti 500 ettari di bosco Il peggio sembrava alle spalle. Ma ieri sera, quando ormai il grande incendio sembrava domato, due nuovi fronti si sono accesi.

Abitazione tra le fiamme, i vigili del fuoco entrano e portano in salvo un gatto Auto in fiamme, danni ad un’abitazione a Polesella. Fortunatamente non c’è stato nessun ferito. Nel primo pomeriggio di mercoledì, poco dopo le 13, incendio in una casa sulla strada Statale 16 di fron ...

Genova - Ancora unin un terreno abbandonatole case del Cep, sulle alture di Prà. Ancora una volta i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per domare le fiamme appiccate quasi certamente da un piromane. ...... nell'agosto scorso aveva appiccato undoloso, provocando ingenti danni e causando e l'incenerimento della vegetazione compresa nell'area di macchia mediterraneaGiungano e Trentinara ...Il peggio sembrava alle spalle. Ma ieri sera, quando ormai il grande incendio sembrava domato, due nuovi fronti si sono accesi.Auto in fiamme, danni ad un’abitazione a Polesella. Fortunatamente non c’è stato nessun ferito. Nel primo pomeriggio di mercoledì, poco dopo le 13, incendio in una casa sulla strada Statale 16 di fron ...