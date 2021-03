In sciopero della fame contro la Dad: da 10 giorni la protesta di un papà (Di giovedì 18 marzo 2021) "Sto bene tutto sommato, anche se oggi, il decimo giorno, è stato impegnativo. fame non ne provo già dal terzo giorno, ma sono fiacco". A parlare è Luca, il papà novarese che ieri ha superato i dieci giorni di sciopero della fame. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 18 marzo 2021) "Sto bene tutto sommato, anche se oggi, il decimo giorno, è stato impegnativo.non ne provo già dal terzo giorno, ma sono fiacco". A parlare è Luca, ilnovarese che ieri ha superato i diecidi. L'articolo .

Advertising

StefanoFassina : Qual è il mestiere della sinistra? Combattere per la dignità del lavoro. Il 22/3 #sciopero a #Amazon di Passo Cores… - filtcgilMilano : RT @rossipresidente: ALGORITMI E LAVORO Lunedì, in occasione del primo sciopero della filiera #Amazon in Italia, un incontro per parlare di… - orizzontescuola : In sciopero della fame contro la Dad: da 10 giorni la protesta di un papà - PpPagliaro : RT @ardigiorgio: Che non lo fai un bello sciopero della scuola in zona rossa e scuole chiuse - Ferrucc66935382 : @paradisoa1 Anniversario passato. Puoi smetterla di fare la vittima. O invece sbaglio io e oggi sei ancora indignat… -