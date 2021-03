In Molise la ex leghista Calenda salva il governatore Toma. E vince la poltrona. Incredibile dietrofront sulla sfiducia (Di giovedì 18 marzo 2021) Se non fosse tutto maledettamente vero, si farebbe fatica a credere. Eppure il Molise regala ancora una volta tripli salti carpiati che neanche le favole più lontane dalla realtà. In sintesi: la mattina di due giorni fa sembrava ormai certo che il governatore Donato Toma potesse essere sfiduciato e dunque potesse cadere la giunta regionale; la mozione presentata da Pd e Movimento cinque stelle aveva raggiunto i numeri necessari per far cadere il governo molisano. Passano soltanto poche ore (è bene ribadire: non giorni, ore) e una firmataria della mozione di sfiducia, Filomena Calenda (nella foto), non solo ritira la firma della mozione ma, già che c’era, entra pure in giunta come assessore. Niente male. Ma chi è Mena Calenda da Isernia? Eletta con la Lega in consiglio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 18 marzo 2021) Se non fosse tutto maledettamente vero, si farebbe fatica a credere. Eppure ilregala ancora una volta tripli salti carpiati che neanche le favole più lontane dalla realtà. In sintesi: la mattina di due giorni fa sembrava ormai certo che ilDonatopotesse essereto e dunque potesse cadere la giunta regionale; la mozione presentata da Pd e Movimento cinque stelle aveva raggiunto i numeri necessari per far cadere il governo molisano. Passano soltanto poche ore (è bene ribadire: non giorni, ore) e una firmataria della mozione di, Filomena(nella foto), non solo ritira la firma della mozione ma, già che c’era, entra pure in giunta come assessore. Niente male. Ma chi è Menada Isernia? Eletta con la Lega in consiglio ...

