In libreria: “Purgatorio di Dante in Graphic Novel” di Cristiano Zuccarini ed Ernesto Carbonetti (Di giovedì 18 marzo 2021) Per celebrare i settecento anni dalla morte di Dante Alighieri, Chiaredizioni presenta “Purgatorio di Dante in Graphic Novel” dello sceneggiatore Cristiano Zuccarini e dell’illustratore Ernesto Carbonetti. Un’opera pensata soprattutto per i ragazzi che si approcciano allo studio della Divina Commedia, ma anche un’ottima lettura per tutti coloro che apprezzano uno sguardo originale e fresco su uno dei libri più importanti della letteratura mondiale. Cristiano Zuccarini sceglie di riportare fedelmente le immortali parole del Sommo Poeta, ed è sicuramente grazie alla sua conoscenza dell’opera che l’illustratore è riuscito a integrare perfettamente le immagini con i versi della seconda Cantica della Divina ... Leggi su domanipress (Di giovedì 18 marzo 2021) Per celebrare i settecento anni dalla morte diAlighieri, Chiaredizioni presenta “diin” dello sceneggiatoree dell’illustratore. Un’opera pensata soprattutto per i ragazzi che si approcciano allo studio della Divina Commedia, ma anche un’ottima lettura per tutti coloro che apprezzano uno sguardo originale e fresco su uno dei libri più importanti della letteratura mondiale.sceglie di riportare fedelmente le immortali parole del Sommo Poeta, ed è sicuramente grazie alla sua conoscenza dell’opera che l’illustratore è riuscito a integrare perfettamente le immagini con i versi della seconda Cantica della Divina ...

Advertising

sehmagazine : ?? Il Purgatorio da vedere: una graphic novel per appassionarsi alla Divina Commedia di #Dante. In libreria “Purgato… -