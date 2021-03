In Giappone una sentenza storica a favore del matrimonio gay (Di giovedì 18 marzo 2021) FUKUOKA – La corte del tribunale distrettuale di Sapporo, in Hokkaido, ha pronunciato una sentenza storica che statuisce l’incostituzionalità del mancato riconoscimento dei matrimoni tra persone dello stesso sesso da parte delle autorità del Giappone. Leggi su dire (Di giovedì 18 marzo 2021) FUKUOKA – La corte del tribunale distrettuale di Sapporo, in Hokkaido, ha pronunciato una sentenza storica che statuisce l’incostituzionalità del mancato riconoscimento dei matrimoni tra persone dello stesso sesso da parte delle autorità del Giappone.

