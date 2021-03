In carcere da 17 anni per l'omicidio dei 4 figli. Ma la scienza riapre il caso: 'Forse era morte naturale' (Di giovedì 18 marzo 2021) Condannata a 30 anni di carcere, ne ha già scontati 17 con un'accusa terribile: aver ucciso, soffocandoli, i suoi quattro figli piccoli. Lei si chiama Kathleen Folbigg ed è una donna australiana, che ... Leggi su leggo (Di giovedì 18 marzo 2021) Condannata a 30di, ne ha già scontati 17 con un'accusa terribile: aver ucciso, soffocandoli, i suoi quattropiccoli. Lei si chiama Kathleen Folbigg ed è una donna australiana, che ...

Advertising

amnestyitalia : #Malta Salvare vite non è un reato. Eppure 3 ragazzi rischiano il carcere a vita per aver salvato dei richiedenti a… - Internazionale : Omar Alshogre aveva quindici anni quando in Siria scoppiarono le rivolte. Per tre anni è stato in carcere e tortura… - Agenzia_Ansa : Arkansas vara la legge sull'aborto più severa negli Usa Nessuna eccezione per stupri, incesti e anomalie fetali. Ch… - 053_Vince : RT @serebellardinel: #Castelvetrano, sequestro per un MILIONE di euro nei confronti di #Giambalvo ex consigliere comunale accusato di assoc… - demian_yexil : RT @serebellardinel: #Castelvetrano, sequestro per un MILIONE di euro nei confronti di #Giambalvo ex consigliere comunale accusato di assoc… -