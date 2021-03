In Calabria il negozio che dà gratis oggetti usati per salvare l'ambiente (Di giovedì 18 marzo 2021) AGI - Ridare utilità a oggetti e vestiti che possono ancora essere utilizzati per evitare che inquinino venendo buttati. Nasce per questo "Casa Fulvia", uno spazio nel cuore del centro storico di Falconara Albanese (Cosenza) che accoglie indumenti, borse, gioielli, calzature, utensili, piccoli mobili e libri da prendere gratuitamente e dove si possono anche portare cose che non si usano più. A metterlo a disposizione è Sonia Genoese, artista di origini falconaresi nata nella Svizzera francese, che ha deciso di riaprire le porte di casa di sua nonna Fulvia. Sonia, che dopo la laurea in arti visive conseguita a Zurigo, ha deciso di trasferirsi in Calabria per scoprire la terra delle sue origini e vivere in armonia con la natura, continuando i suoi progetti artistici, ha già grande esperienza per questo tipo di “spazi”. Da tre anni gestisce con altre ... Leggi su agi (Di giovedì 18 marzo 2021) AGI - Ridare utilità ae vestiti che possono ancora essere utilizzati per evitare che inquinino venendo buttati. Nasce per questo "Casa Fulvia", uno spazio nel cuore del centro storico di Falconara Albanese (Cosenza) che accoglie indumenti, borse, gioielli, calzature, utensili, piccoli mobili e libri da prendere gratuitamente e dove si possono anche portare cose che non si usano più. A metterlo a disposizione è Sonia Genoese, artista di origini falconaresi nata nella Svizzera francese, che ha deciso di riaprire le porte di casa di sua nonna Fulvia. Sonia, che dopo la laurea in arti visive conseguita a Zurigo, ha deciso di trasferirsi inper scoprire la terra delle sue origini e vivere in armonia con la natura, continuando i suoi progetti artistici, ha già grande esperienza per questo tipo di “spazi”. Da tre anni gestisce con altre ...

Advertising

gioia830 : @benemariangela Un negozio dove è stata Eli domenica, quando è andata in Calabria - frequila : @whiteIouis io ho notato tantissima differenza fra zara online e il negozio fisico però vivo in calabria quindi probabilmente è per questo - AnsaCalabria : Furto con spaccata in negozio abbigliamento, due arresti. E' successo a Rende. Autori bloccati dai Cc con la refurt… -