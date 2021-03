In America, chi va a fare il vaccino si veste da sera (o quasi) (Di giovedì 18 marzo 2021) La pandemia e i conseguenti lockdown più o meno diffusi in ogni parte del mondo hanno stravolto la quotidianità delle persone, a partire dal proprio rapporto con gli abiti: la ricerca assoluta di comodità ha investito ogni trend, avvicinando ogni stile al loungewear. Agghindarsi di tutto punto, in questo contesto, è diventata una pratica obsoleta e al tempo stesso desiderata, in attesa di tempi migliori in cui esprimere sé stessi nella dimensione sociale. Per tantissimi cittadini, questo cambiamento di prospettiva coincide con la possibilità di vaccinarsi e tornare a una vita il più normale possibile, che in America sta venendo accolta simbolicamente proprio attraverso le scelte di look per andare a ricevere la propria prima dose. https://twitter.com/sebwhale/status/1347922837110214657 https://twitter.com/hollistermp/status/1353397283589656577?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1353397283589656577%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.huffingtonpost.co.uk%2Fentry%2Felderly-people-are-getting-dressed-up-to-have-the-vaccine-and-thats-the-energy-we-need_uk_6012a163c5b6b8719d8a1bab Leggi su vanityfair (Di giovedì 18 marzo 2021) La pandemia e i conseguenti lockdown più o meno diffusi in ogni parte del mondo hanno stravolto la quotidianità delle persone, a partire dal proprio rapporto con gli abiti: la ricerca assoluta di comodità ha investito ogni trend, avvicinando ogni stile al loungewear. Agghindarsi di tutto punto, in questo contesto, è diventata una pratica obsoleta e al tempo stesso desiderata, in attesa di tempi migliori in cui esprimere sé stessi nella dimensione sociale. Per tantissimi cittadini, questo cambiamento di prospettiva coincide con la possibilità di vaccinarsi e tornare a una vita il più normale possibile, che in America sta venendo accolta simbolicamente proprio attraverso le scelte di look per andare a ricevere la propria prima dose. https://twitter.com/sebwhale/status/1347922837110214657 https://twitter.com/hollistermp/status/1353397283589656577?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1353397283589656577%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.huffingtonpost.co.uk%2Fentry%2Felderly-people-are-getting-dressed-up-to-have-the-vaccine-and-thats-the-energy-we-need_uk_6012a163c5b6b8719d8a1bab

Advertising

kosta_ivanovic : In America chi ha nato Americano in automatico .Perche non in Italia ?? - lapierpierina : RT @cl_audiab: @queequeg1901 Dopo quel buonista di Trump capace solo di fare trattati di pace ed accordi economici, ecco qualcuno finalment… - ProntoPCBaveno : @gioveron esatto, che senso ha decidere a priori chi se la può giocare ?? Sarebbe uccidere la America's Cup - akhetaton11 : RT @Geopoliticainfo: Partecipa ad una giornata della XV Winter School a soli 40€! Info a education@geopolitica.info Modulo 1: L’America e… - FuddausS : @VenezianiMar Non solo, ha cominciato a dire ai migranti state a casa vostra, a bombardare, a fare incetta di vacci… -