Impresa | nasce la business community ‘Palermo Mediterranea’ | ‘Uniti per lo sviluppo della città’ 2

(Adnkronos) – Tra le cose di cui Palermo Mediterranea sta discutendo c'è la "necessità di creare un green city manager". "Molte delle grandi città stanno cominciando a dotarsi di figure manageriali, ed è una delle proposte che stiamo cominciando a fare", spiegano. "La nostra idea è un cambio radicale del linguaggio – avverte Marco Giammona – Per vincere sfide dobbiamo cambiare i nostri modelli di governance, vogliamo portare nella nostra città ciò che accade fuori e farne una sintesi". Quale sarà la prima cosa che farà Palermo Mediterranea? "Bisogna insistere sulla comunicazione, su come comunicare Palermo. Nessuno di noi si può permettere di trovarsi nel 2022 impreparato". E poi ribadiscono all'unisono: "Nessuno di noi si vuole candidare, il nostro non è un soggetto politico ma sarà una traiettoria che durerà nel tempo. Prestarsi ai cicli politici non rientra nei nostri obiettivi".

