Imma Tataranni | il 29 marzo iniziano le riprese della seconda stagione

(Di giovedì 18 marzo 2021)Sostituto Procuratore tornerà in televisione con la. Primo ciak per la fiction, liberamente tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, il 29Dopo una serie di rinvii, causati dalla pandemia in corso, è finalmente arrivata la notizia che il prossimo 29inizieranno ledi “Sostituto Procuratore” e proseguiranno fino al mese di luglio. Non si conoscono ancora i dettagli, ma si parla di riconferme. Oltre a Vanessa Scalera nei panni di, ci saranno, inoltre, Alessio Lapice, Massimiliano Gallo e Alice Azzariti. Anche la...

Advertising

AntoStel : Dal 29 marzo inizieranno le riprese della 2° serie di 'Imma Tataranni' fonte Tv Sorrisi e Canzoni ?? @TuppenceB2 - janavel7 : Mia personale classifica delle serie gialle in TV. 1. Imma Tataranni sostituito procuratore. 2. Rocco Schiavone .… - Enzo97736396 : @lattuga99 Oppure Imma Tataranni in Basilicata e soprattutto a Matera - FranCesca2tweet : A chi non ha mai visto Ester Pantano consiglio di recuperare Imma Tataranni #Makari - LadyAileenBook : @Simona33447585 La stessa attrice ha lavorato anche nella fiction di Imma Tataranni XD -

Ultime Notizie dalla rete : Imma Tataranni

Tv Sorrisi e Canzoni

Finito 'Il commissario Montalbano', ecco 'Màkari', ma è lo stesso. Così come, grosso modo, la stessa cosa paiono essere anche le varie Lolita Lobosco,e le altre fiction e molti film ambientati in un Sud che, visto in tv, è sempre uguale, ovunque ci si trovi, Matera come Ragusa, Bari come Trapani. Le città paiono paesotti in cui tutti ...Ti abbiamo visto innei panni di Jessica Matarazzo. Tornerai anche per la seconda stagione? Siamo già al lavoro, certo. In questi giorni siamo sul set romano, stiamo girando tutto ...Imma Tataranni Sostituto Procuratore tornerà in televisione con la seconda stagione. Primo ciak per la fiction il 29 marzo ...Finito “Il commissario Montalbano”, ecco “Màkari”, ma è lo stesso. Così come, grosso modo, la stessa cosa paiono essere anche le varie Lolita Lobosco, Imma Tataranni e le altre fiction e molti film ...