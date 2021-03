Ilary Blasi, un look tutto made in Italy: la conduttrice conquista tutti (Di venerdì 19 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ilary Blasi, per la seconda puntata dell’Isola dei Famosi, ha scelto un abito che non è passato inosservato. Ecco tutti i dettagli. Ilary Blasi questa sera per la seconda puntata del reality di Canale 5, L’Isola dei Famosi ha scelto un abito che ha conquistato tutti. Il colore è un evidente richiamo ad un evento Leggi su youmovies (Di venerdì 19 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., per la seconda puntata dell’Isola dei Famosi, ha scelto un abito che non è passato inosservato. Eccoi dettagli.questa sera per la seconda puntata del reality di Canale 5, L’Isola dei Famosi ha scelto un abito che hato. Il colore è un evidente richiamo ad un evento

