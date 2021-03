Il vizietto dei Benetton: Telepass sanzionata di nuovo dall’Antitrust. Stavolta per la vendita delle polizze auto (Di giovedì 18 marzo 2021) Telepass, la società di pagamenti dei Benetton, sanzionata dall’Antitrust per pratica commerciale scorretta. con una multa di 2 milioni di euro. Motivo: hanno utilizzato i dati personali dei propri utenti per vendergli polizze auto senza informarli correttamente. L’autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato la sanzione sia a Telepass S.p.A. che a Telepass Broker S.p.A. , entrambi marchi di proprietà del gruppo Atlantia, che ha in corpo le concessioni autostradali con autostrade per l’Italia, ma anche quelle aeroportuali, con Adr. La sanzione di 2 milioni di euro è piovuta su Telepass per una pratica commerciale ingannevole nell’attività di distribuzione ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 marzo 2021), la società di pagamenti deiper pratica commerciale scorretta. con una multa di 2 milioni di euro. Motivo: hanno utilizzato i dati personali dei propri utenti per venderglisenza informarli correttamente. L’rità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato la sanzione sia aS.p.A. che aBroker S.p.A. , entrambi marchi di proprietà del gruppo Atlantia, che ha in corpo le concessionistradali constrade per l’Italia, ma anche quelle aeroportuali, con Adr. La sanzione di 2 milioni di euro è piovuta super una pratica commerciale ingannevole nell’attività di distribuzione ...

