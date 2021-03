Il vaccino di AstraZeneca è sicuro ed efficace, ha detto l’Ema (Di giovedì 18 marzo 2021) «Il Comitato scientifico ha raggiunto una conclusione molto chiara: il vaccino di AstraZeneca è sicuro ed efficace, e non è associato a un aumento del rischio complessivo di trombosi o di coaguli di sangue per chi lo riceve». Lo ha detto la direttrice esecutiva dell’Agenzia europea del farmaco, Emer Cooke, presentando in conferenza stampa i risultati dell’indagine svolta negli ultimi giorni. Cooke ha poi specificato che gli accertamenti non hanno potuto escludere definitivamente un legame tra il vaccino e «un numero limitato di casi di disturbi della coagulazione, rari e insoliti ma molto gravi». Per questo motivo l’Ema avvierà «immediatamente ulteriori approfondimenti per capire di più riguardo agli eventi avversi rari segnalati», ha aggiunto Cooke. Con lei, in ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 18 marzo 2021) «Il Comitato scientifico ha raggiunto una conclusione molto chiara: ildied, e non è associato a un aumento del rischio complessivo di trombosi o di coaguli di sangue per chi lo riceve». Lo hala direttrice esecutiva dell’Agenzia europea del farmaco, Emer Cooke, presentando in conferenza stampa i risultati dell’indagine svolta negli ultimi giorni. Cooke ha poi specificato che gli accertamenti non hanno potuto escludere definitivamente un legame tra ile «un numero limitato di casi di disturbi della coagulazione, rari e insoliti ma molto gravi». Per questo motivoavvierà «immediatamente ulteriori approfondimenti per capire di più riguardo agli eventi avversi rari segnalati», ha aggiunto Cooke. Con lei, in ...

