Il tour di Mannarino slitta al 2022 | le nuove date

(Di giovedì 18 marzo 2021) Ildiala causa del perdurare della pandemia dovuta al Covid-19. Le, inizialmente in programma per quest’anno, sono tutte rimanal prossimo inverno, ad eccezione dell’appuntamento all’Arena di Verona che, almeno per il momento, resta confermato all’8 ottobre 2021. Tutti gli alti concerti, in programma nei palasport, sono stati posticipati. Ildial, infatti, e di conseguenza sono stati riprogrammati tutti i concerti. Il primo doppio appuntamento sarà quello del 17 e del 18 febbraioal Palazzo dello Sport di Roma. A seguire,si esibirà al Palapartenope di Napoli il 20 febbraio e al Palaflorio di ari il ...

Advertising

Radiomusikblog : Tour di Mannarino spostato in avanti: le nuove date - SocialArtistOF : Le nuove date del TOUR 2021/22 di @Mannarino! - YolBlog : #MANNARINO - Vivo #Concerti posticipa il #tour al 2022 - giufive : RT @Mannarino: ***A causa dell'attuale emergenza sanitaria il tour viene posticipato. Tutte le info su - PippiCalz : RT @Mannarino: ***A causa dell'attuale emergenza sanitaria il tour viene posticipato. Tutte le info su -

Ultime Notizie dalla rete : tour Mannarino

ViaggiNews.com

... vanta collaborazioni sia in studio che incon Africa Unite, Roy Paci, Raiz, Sud Sound System, Steela e Moods,, Enzo Avitabile, Giuliano Sangiorgi, Willie Peyote, Raphael Gualazzi, Sud ...Le attività alberghiere, agenzie di viaggio eoperator (come indicato dall'Allegato 2 al DL ... Ma alcune aziende sono riuscite a reinventarsi, come il "" di Milano, una macelleria di ...Le nuove date dei concerti di Mannarino per il 2022. Il tour del cantautore romano è stato rimandato per via del perdurare della pandemia ...Le date del tour di Mannarino sono aggiornate secondo il seguente calendario: [stop] Venerdì 08 Ottobre 2021 \| Verona – Arena di Verona. Giovedì 17 febbraio 2022 \| Roma – Pa ...