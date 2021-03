Il Torino vince e l’eurodeputato irlandese interviene per annunciarlo al Parlamento europeo: “Noi amiamo gli underdog” – Video (Di giovedì 18 marzo 2021) “Gli irlandesi amano gli underdog. Per questo voglio dare la notizia di una cosa appena accaduta. Il Torino ha battuto il Sassuolo in una partita fondamentale in Serie A”. Sono le parole dell’eurodeputato irlandese Mick Wallace, che è intervenuto in Parlamento per celebrare la vittoria della squadra granata in campionato. Wallace, in passato, si era presentato in Aula con la maglia del Torino. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) “Gli irlandesi amano gli. Per questo voglio dare la notizia di una cosa appena accaduta. Ilha battuto il Sassuolo in una partita fondamentale in Serie A”. Sono le parole delMick Wallace, che è intervenuto inper celebrare la vittoria della squadra granata in campionato. Wallace, in passato, si era presentato in Aula con la maglia del. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

pisto_gol : Tor-Sas 3:2 Il Torino, sotto 2:0 a fine 1^ tempo ( due gol dell’ottimo Berardi) rimonta e vince nella ripresa. Entr… - ilfattovideo : Il Torino vince e l’eurodeputato irlandese interviene per annunciarlo al Parlamento europeo: “Noi amiamo gli underd… - infoitsport : Primo piano: il Torino vince il recupero col Sassuolo - PianetaGenoa1893 - TSTARANTO : Serie A: l’Inter vince a Torino e allunga sul secondo posto - Giulio_Firenze : Se la Fiorentina vince 3-0 a Torino contro la Juventus di Ronaldo non significa che non debba ancora lottare per la… -