Il teatro di Rifredi va a scuola | seminari | incontri e poi uno spettacolo

(Di giovedì 18 marzo 2021) Il progetto “Banco di prova” ideato da Edoardo Zucchetti ruota intorno al tema delle migrazioni e del multiculturalismo. Dodici mesi con gli studenti dell’ITT Marco Polo e in autunno lo“Eneide Pro” Dopo un 2020 funesto per tutto ilitaliano, ildiintende iniziare a muovere i primi passi nella direzione… L'articolo Corriere Nazionale.

Firenze Post

RUMOR(S)CENA -DI- FIRENZE . Dopo un 2020 funesto per tutto ilitaliano, ildiintende iniziare a muovere i primi passi nella direzione di un'auspicabile e realistica ripresa ...Neo - Skene: i manifesti degli spettacoli non andati in scena in questi mesi aldidi Firenze diventano opere d'arte in mostra di Francesco Tei Nel servizio Giancarlo Mordini, direttore artisticodi; Simone Teschioni Gallo, gallerista; Irene Bulletti,...Un progetto di Edoardo Zucchetti che individua nell'ITT Marco Polo di Firenze, guidato dal sociologo Ludovico Arte, l'ambiente scolastico ideale dove collocare e sviluppare il progetto che vada oltre ...Dopo un anno di attività praticamente bloccate, e nonostante l’emergenza sanitaria ancora in corso, il Teatro di Rifredi muove i suoi primi passi verso un’auspicabile ripresa delle normali attività ...