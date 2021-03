(Di venerdì 19 marzo 2021) Si è da poco conclusa la registrazione delladeldi20 che noi vedremo tra due giorni alle ore 21:15 circa su Canale 5. Vi scriviamo fin da subito che queste sono ledelladi202021, proseguendo la lettura infatti, scoprirete in anticipo cosa succederà. Indi per cui vi consigliamo di interrompere la lettura qualora non vogliate sapere cosa accadrà agli allievi del talent show. Gli ospiti dellamessa in onda deldi20 sarà il duo comico Pio e Amedeo. Chi sono i 3 giudici deldi20? I 3 giudici deldi20, secondo le ...

fotonikcaffeina : MA PERCHÉ DOVETE FARE SPOILER ANCHE DEL SERALE DI AMICI MA VI ODIO BASTA #Amici20 - ERomegetti : Ho letto adesso le anticipazioni del serale di Amici è sempre più convinta che la giuria messa li per fare pongo a… - tuttopuntotv : Il serale di Amici 20, anticipazioni prima puntata sabato 20 marzo: 2 eliminati #amici20 #amici2020 - infoitcultura : Amici 20 Serale, anticipazioni prima puntata: giudici, ospiti ed eliminati - infoitcultura : Amici 20, gli spoiler della prima puntata del serale: le anticipazioni e gli eliminati -

2021, anticipazioni sabato 20 marzo: giudici Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia Tutto è pronto per il20 che quest'anno, a differenza delle scorse ...Al termine della prima puntata, che sarà registrata oggi 18 marzo, ci saranno fino a 3 eliminazioni (Articolo in aggiornamento)20, anticipazioni prima puntata di sabato 20 marzo La ...È senz’altro vero che al Grande Fratello VIP ha dato il meglio di sé, ma Matilde Brandi nasce come ballerina, televisiva e teatrale e tale ruolo non vorrebbe mai abbandonarlo. La donna è pronta a tant ...Oggi, giovedì 18 marzo 2021, è stato registrato il primo serale della ventesima edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, che andrà in onda, in prima serata su Canale 5, sabato ...