Il Segreto, anticipazioni spagnole: un terribile rifiuto (Di giovedì 18 marzo 2021) La vita di Adolfo De Los Visos, uno dei grandi protagonisti de Il Segreto, sarà completamente sconvolta da una rivelazione del tutto inaspettata, come rivelano le anticipazioni spagnole della soap opera ideata da Aurora Guerra. Il ragazzo, costretto a sposare Rosa Solozabal in quanto in stato interessante, pur amando profondamente la sorella Marta, negli ultimi tempi vive già una situazione molto difficile proprio a causa dell'amore che prova per la ragazza. In particolare, Adolfo ha saputo che anche lei è in dolce attesa e ha capito che in realtà il bambino che aspetta possa essere suo e non del marito Ramon. Questa consapevolezza ha completamente spiazzato il figlio di donna Isabel che è venuto anche alle mani con il cognato dopo aver saputo che l'uomo sta maltrattando Marta dopo aver saputo che il figlio che la moglie aspetta ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 18 marzo 2021) La vita di Adolfo De Los Visos, uno dei grandi protagonisti de Il, sarà completamente sconvolta da una rivelazione del tutto inaspettata, come rivelano ledella soap opera ideata da Aurora Guerra. Il ragazzo, costretto a sposare Rosa Solozabal in quanto in stato interessante, pur amando profondamente la sorella Marta, negli ultimi tempi vive già una situazione molto difficile proprio a causa dell'amore che prova per la ragazza. In particolare, Adolfo ha saputo che anche lei è in dolce attesa e ha capito che in realtà il bambino che aspetta possa essere suo e non del marito Ramon. Questa consapevolezza ha completamente spiazzato il figlio di donna Isabel che è venuto anche alle mani con il cognato dopo aver saputo che l'uomo sta maltrattando Marta dopo aver saputo che il figlio che la moglie aspetta ...

Advertising

LauraBini11 : @Lubosplash @lellavr55 Nessuno,è un'ipotesi che ha iniziato ad uscire qui su Twitter dal momento in cui Dante è ent… - LauraBini11 : @lellavr55 No, in realtà le anticipazioni parlano di un 'legame tra Marta e Dante', nel senso che sembra si conosca… - redazionetvsoap : La scoperta fondamentale che tutti aspettavamo! #IlSegreto #Anticipazioni - zazoomblog : Il Segreto anticipazioni: Manuela in bilico fra la vita e la morte - #Segreto #anticipazioni: #Manuela - zazoomblog : Il Segreto anticipazioni: Manuela in bilico fra la vita e la morte - #Segreto #anticipazioni: #Manuela… -