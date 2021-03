Il ricordo di Conte per le vittime del Covid: 'Siamo stati comunità nei giorni di dolore' (Di giovedì 18 marzo 2021) Il 18 marzo si un anno fa la lunga sfilata dei carri armati a Bergamo ci faceva fermare e riflettere sulla disastrosa entità di questa pandemia. Un immagine che ha voluto ricordare anche l'ex premier ... Leggi su globalist (Di giovedì 18 marzo 2021) Il 18 marzo si un anno fa la lunga sfilata dei carri armati a Bergamo ci faceva fermare e riflettere sulla disastrosa entità di questa pandemia. Un immagine che ha voluto ricordare anche l'ex premier ...

Advertising

fanpage : 'Abbiamo dimostrato di essere una grande comunità nei giorni del dolore. Dimostreremo di esserlo anche nei giorni d… - dellorco85 : Mi ricordo le grandi polemiche sulle conferenze stampa in ritardo di 30 minuti. Pensa un po'. #Conte - Adrypaola3 : RT @Adnkronos: Giornata vittime Covid, #Conte: 'Dal ricordo la forza per vincere la sfida' - nessunoindietro : RT @Adnkronos: Giornata vittime Covid, #Conte: 'Dal ricordo la forza per vincere la sfida' - RamaMat1 : RT @Adnkronos: Giornata vittime Covid, #Conte: 'Dal ricordo la forza per vincere la sfida' -