(Di giovedì 18 marzo 2021) In Georgia un uomo ha ucciso otto persone, di cui sei di origine asiatica. Da quando Trump ha cominciato a usare l’espressione “virus cinese” per parlare del covid-19, ci sono stati almeno 3.800 episodi contro questa comunità. Leggi

Advertising

JacZan : Il razzismo antiasiatico che ha portato alla strage di #Atlanta. L'articolo di @pierrehaski. - ruisruins : mi sento in dovere di denunciare il razzismo antiasiatico che permea la società italiana. non dimentico le aggressi… -

Ultime Notizie dalla rete : razzismo antiasiatico

Internazionale

L'aumento delcoincide con la pandemia. Gli asiatici - americani ritengono in parte responsabile Donald Trump, che non ha mai smesso di parlare di " virus cinese " e si è lasciato guidare ...L'aumento delcoincide con la pandemia. Gli asiatici - americani ritengono in parte responsabile Donald Trump, che non ha mai smesso di parlare di " virus cinese " e si è lasciato guidare ...Ondata di razzismo anti-asiatico negli USA. Tra le celebrità asiatiche #StopAsianHate. Eva Chen: "Le vittime sono i più anziani e indifesi".Vang ha poi citato la pandemia di Coronavirus come motivo che lo ha spinto a parlare adesso. “Il razzismo anti-asiatico che una volta era camuffato da umorismo bonario si è rivelato per quello che è ...