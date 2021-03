Il premier Draghi a Bergamo per la cerimonia che ricorda le vittime del Covid

Advertising

insopportabile : Caro Premier Draghi, sommessamente e con rispetto le faccio notare che la gestione della comunicazione per la quest… - ilriformista : L’ex premier Conte e i 5 Stelle oscurati da Mario Draghi, mentre Letta segretario del Pd complica i piani di una al… - AnnalisaChirico : Oggi la Giornata in memoria delle vittime COVID. Attendiamo le parole del premier Draghi con un misto di dolore e r… - Comune_Pomezia : #Pomezia Giornata nazionale per le vittime del #Covid19, un minuto di silenzio e bandiere a mezz'asta Il Sindaco… - MattiaGallo17 : RT @discoradioIT: ?? Il premier Mario #Draghi al Cimitero monumentale di #Bergamo sta deponendo una corona di fiori in memoria delle vittime… -

Ultime Notizie dalla rete : premier Draghi

Sarà nella città simbolo della prima lotta al Coronavirus la visita odierna delper ricordare le vittime causate dal Coronavirus. In attesa che l'Ema, l'agenzia europea del farmaco, si pronunci nel pomeriggio sul vaccino di AstraZeneca, il presidente del Consiglio ...Ilitaliano Marioe il presidente francese Emmanuel Macron sono 'pronti a far ripartire speditamente la somministrazione del vaccino AstraZeneca' appena arriverà l'ok dell'Ema. Martedì ...Per la prima Giornata nazionale per le vittime del Covid, istituita ieri in Senato (all'unanimità), Mario Draghi è andato a Bergamo per ricordare i 100mila italiani morti per il virus. Il premier alle ...La lettera di Compagnone e Cocchiara. Una richiesta di incontro rivolta direttamente al presidente del Consiglio Mario Draghi. Al termine di un vertice in Assemblea Regionale fra il presidente della C ...