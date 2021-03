Il piano di Laporta per trattenere Messi al Barça (Di giovedì 18 marzo 2021) Messa da parte la turbolenta vicenda della nomina e della fideiussione, Joan Laporta può cominciare a lavorare per rimettere in piedi il Barcellona. In cima alla lista delle priorità del nuovo presidente c’è la vicenda Messi, bandiera del club e uomo simbolo (nel bene e nel male) della situazione odierna della società catalana. Come riporta L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 18 marzo 2021) Messa da parte la turbolenta vicenda della nomina e della fideiussione, Joanpuò cominciare a lavorare per rimettere in piedi il Barcellona. In cima alla lista delle priorità del nuovo presidente c’è la vicenda, bandiera del club e uomo simbolo (nel bene e nel male) della situazione odierna della società catalana. Come riporta L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : Il piano di Laporta per trattenere Messi al Barça tra stipendio e contratto - RaiSport : ?? #Laporta prepara l'offerta per trattenere #Messi Contratto a vita ma un ingaggio più basso: ecco il piano del pr… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Laporta ha un piano per trattenere Messi: Haaland, Aguero e un ruolo nel club - susydigennaro : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Laporta ha un piano per trattenere Messi: Haaland, Aguero e un ruolo nel club - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Laporta ha un piano per trattenere Messi: Haaland, Aguero e un ruolo nel club -