Il piano del governo? Chi rifiuta AstraZeneca finirà in fondo alla lista (Di giovedì 18 marzo 2021) Quello che adesso il governo teme, una volta ripresa la campagna di vaccinazione AstraZeneca, è che una gran parte degli italiani possa, comprensibilmente, avere timori. E fare un passo indietro, rifiutando di ricevere la somministrazione a fronte delle tante, troppe incertezze evidenziate dagli episodi di queste ultime settimane. Anche perché nel frattempo le rassicurazioni da parte del mondo della scienza e della politica non sono state troppo convincenti, anzi. Come fare, allora, a evitare un imbarazzante stop al piano? L'ultima idea che sta circolando dalle parti del ministero della Salute è quella di ispirarsi al mondo dei viaggi aerei e passare all'overbooking. In sostanza, l'ipotesi che al momento si sta valutando è quella di chiamare, una volta che il vaccino AstraZeneca tornerà ...

Ultime Notizie dalla rete : piano del Godfather of Harlem: Justin Bartha e Annabella Sciorra nella stagione 2 ...che include boss della criminalità nera di altre importanti città del Paese, Bumpy prende spunto dal pensiero dell'amico Malcolm X sul nazionalismo economico nero per mettere in atto un piano ...

Biden - Putin, che cosa c'è dietro quell'assassino. Avvertimento all'Ue, Xi ride ... a favore di Trump, nelle elezioni del 2020. E già dalla campagna elettorale Biden aveva fatto ... A serio rischio anche il piano francese di normalizzazione dei rapporti con la Russia, tema caro al ...

Scuole aperte in estate, fino a luglio laboratori facoltativi. Il piano Bianchi Corriere della Sera Quella stima ballerina per sfrattare la danza Una stima ballerina. Per mettere sullo stesso piano economico «un terreno che vale zero, con tutto quel casino», come viene definito nelle intercettazioni il parcheggio in via dei Sette Santi. E una p ...

Cozza, fra sette settimane il verdetto. L’Authority: sì, abbiamo il piano B Guerrieri: in campo le analisi bis, se anche ci fossero problemi andremo avanti con la maxi-Darsena LIVORNO. Fra sette settimane il verdetto del match di “ritorno” in questa Champions League che mette ...

