Il Paradiso delle Signore | trama 18 marzo | un misterioso incontro

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 18 marzo 2021) Il destino di Stefania sarà il filo conduttore dell'episodio de Ildi oggi, giovedì 18, come annuncia laodierna. La zia Ernesta, infatti, ha annunciato alla giovane di voler lasciare Milano in sua compagnia per trasferirsi a Lecco e questo l'ha gettata nello sconforto, ma le sue amiche si sono subito industriate per trovare una soluzione. Tuttavia, non tutto filerà liscio. Anna, Maria e Irene, infatti, hanno suggerito a Stefania di andare a vivere nel loro appartamento, ma la zia Ernesta, una volta ispezionata l'abitazione, non la riterrà adatta per la giovane e deciderà di respingere la loro proposta. Intanto, Giuseppe Amato si infilerà in un losco giro di affari mediante Girolamo che gli assicurerà lauti e facili guadagni. Il...