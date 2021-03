Il Papa scrive alla Comunità di Bose | “Avete tutto il mio sostegno”

(Di giovedì 18 marzo 2021) Il Pontefice in una lettera esprime solidarietàche vive un momento complicato per i dissidi con il fondatore Enzo Bianchi

Sono ben al corrente di quanto in questi ultimi mesi le gravi difficoltà -ilal Priore Luciano Manicardi - che avevano portato alla Visita apostolica e all'emanazione del Decreto ......