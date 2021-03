Il nuovo volume di Wired è in edicola e parla di salute (Di giovedì 18 marzo 2021) Eccoci puntuali all’appuntamento in edicola con il nostro bookazine trimestrale, che nel suo numero primaverile è dedicato alla salute, con un’inedita Health Edition intitolata L’altro vaccino. Perché, anche se nell’ultimo anno il coronavirus e la pandemia hanno catalizzato l’attenzione mediatica, economica e politica, la ricerca non si è fermata. Nei laboratori di tutto il mondo le aziende farmaceutiche, i medici, gli scienziati e i ricercatori sono andati avanti e hanno continuato a fare scoperte rivoluzionarie, mettere a punto farmaci e cure che potrebbero salvarci o allungarci la vita, esplorare nuovi orizzonti della medicina e della biologia. Così, tra gli articoli e gli autori di questo numero, troviamo la giornalista scientifica Roberta Villa che ci racconta come la ricerca sull’Rna messaggero, che trasporta le istruzioni genetiche alle cellule, ... Leggi su wired (Di giovedì 18 marzo 2021) Eccoci puntuali all’appuntamento incon il nostro bookazine trimestrale, che nel suo numero primaverile è dedicato alla, con un’inedita Health Edition intitolata L’altro vaccino. Perché, anche se nell’ultimo anno il coronavirus e la pandemia hanno catalizzato l’attenzione mediatica, economica e politica, la ricerca non si è fermata. Nei laboratori di tutto il mondo le aziende farmaceutiche, i medici, gli scienziati e i ricercatori sono andati avanti e hanno continuato a fare scoperte rivoluzionarie, mettere a punto farmaci e cure che potrebbero salvarci o allungarci la vita, esplorare nuovi orizzonti della medicina e della biologia. Così, tra gli articoli e gli autori di questo numero, troviamo la giornalista scientifica Roberta Villa che ci racconta come la ricerca sull’Rna messaggero, che trasporta le istruzioni genetiche alle cellule, ...

