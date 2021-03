Il nuovo album di Vasco Rossi uscirà a novembre | ' Sarà di forma e di sostanza'

Advertising

THEREALSCANDAL : Io personalmente sono etero, sì, ma amo e rispetto chi AMA, qualsiasi sia il sesso, la razza, il colore e l’orienta… - Agenzia_Ansa : I Maneskin, dopo la vittoria a Sanremo e alla vigilia dell'uscita del nuovo album si raccontano: 'Non siamo i Led Z… - OrnellaVanoni : Sabato 20 marzo sarò ospite di @verissimotv per parlare di “Unica” il mio nuovo album! ???? - CeciliaGilioli : RT @Ghemon: Ecco la lista dei featuring al microfono del mio nuovo album (e anche dei tre dischi precendenti): • • • • • Ah, e poi c’è anch… - blouesoul_ : RT @thisismaneskin: Il nostro nuovo album, la nostra nuova vita. TEATRO D'IRA - Vol.I Disponibile da stasera a mezzanotte ?? -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo album

ANSA Nuova Europa

Dopo l'uscita l'1 gennaio del singolo 'Una canzone d'amore buttata via', Vasco Rossi annuncia via social quando verrà pubblicato il tanto attesoche è ancora in lavorazione: 'Uscirà a novembre, ma questi sono i mesi in cui tutto prende una linea definitiva'. Il rocker di Zocca spiega poi: 'Sarà un disco di forma e di sostanza!' ...Il cantautore di Zocca, in unpost sul suo attivissimo profilo Instagram, svela di stare preparando undi inediti: 'Non pensavo di tornare in ...Con il brano Io sì/Seen (Atlantic/Warner) Laura Pausini è candidata dall'Academy Awards agli Oscar 2021, il premio del cinema più ambito del mondo.https://www.youtube.com/embed/3Y3WTaL_-80"Da Agosto ...Dopo pochi giorni dalla vittoria del festival di Sanremo, i Maneskin pubblicano venerdì 19 marzo il nuovo album ...