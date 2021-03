Il negazionista ricoverato per COVID che tira oggetti addosso a chi lo sta curando

(Di giovedì 18 marzo 2021) Presso l’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena èun 50enne con polmonite bilaterale per. Ma l’uomo è anche un. E invece di apprezzare chi lo stasi ribella spiegando di essere sequestrato illegalmente e addirittura arrivando a dei gesti come il lancio dicontro il personale sanitario. La storia la racconta il Corriere di Romagna che spiega che il 50enne ripete ossessivamente che il Coronavirus “È tutta una invenzione, non mi potete tenere qui, sono sequestrato illegalmente”. L’uomo ha iniziato a ribellarsi fin dal momento che il suo tampone è risultato positivo e ha capito che sarebbe stato. Oltre alle lamentele però sarebbe passato anche all’azione. Ogni volta che il personale sanitario prova a entrare nella sua stanza ...

Advertising

lukealb : Tanzania. Il presidente negazionista John Magufuli è scomparso da qualche giorno. Voci e fonti credibili lo danno a… -

Ultime Notizie dalla rete : negazionista ricoverato

neXt Quotidiano

Convintodel Covid, il capo dello Stato africano è stato stroncato secondo la versione ... Di sicuro Magafuli non appariva in pubblico da tre settimane e si trovavain un ...Nel continente asiatico, il ministero degli Esteri indiano non ha rilasciato dichiarazioni sulle voci secondo le quali il presidente tanzaniano èin India, dove verserebbe in condizioni ...Lo ha annunciato ieri, in serata, la suo vice Samia Suluhu, dopo settimane di incertezza rispetto alle condizioni di salute del capo di Stato ...Da tre settimane non compariva in pubblico. La versione ufficiale parla di attacco cardiaco ma per l’opposizione è stato ucciso dal coronavirus che lui consigliava di curare con la papaya e con le pre ...