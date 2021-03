Il Milan alle prese con gli infortuni | si fermano Calabria | Rebic | Leao e Romagnoli 

(Di giovedì 18 marzo 2021) Più che un bollettino medico, sembra un bollettino di guerra quello emesso dalper dare notizie sulle condizioni degli infortunati in squadra. Sono 4 gli infortunati, oltre a Mandzukic e Maldini che sono comunquecon lesioni muscolari. Di seguito la nota del club. “Davide, in seguito ad un trauma al ginocchio destro a Manchester, ha riportato una lesione del menisco mediale che necessita di intervento artroscopico in programma domani, venerdì 19 marzo. Anteha una riacutizzazione dell’infiammazione del muscolo otturatore esterno dell’anca destra, problema di cui ha già sofferto nelle ultime settimane. Rafaelnon è a disposizione per una lesione di primo grado del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. Nell’namento di ...

MILANO – Fra meno di un'ora il Milan scenderà in campo per una delle partite più importanti della stagione. A San Siro il Diavolo affronterà il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer, nel ritorno degli ottavi di Europa League.