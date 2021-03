Il mercato delle armi rallenta dopo anni di crescita (Di giovedì 18 marzo 2021) Secondo un recente rapporto del Sipri (Istituto per le ricerche sulla pace di Stoccolma), nell’ultimo anno i trasferimenti di armi tra i paesi ha toccato i minimi storici. La ricerca si basa sui dati del quinquenniio 2016-2020 e metta a confronton quello de 1981-1985. Nonostante quest’attenuamento, il Medio Oriente rimane il terreno di coltura per Leggi su periodicodaily (Di giovedì 18 marzo 2021) Secondo un recente rapporto del Sipri (Istituto per le ricerche sulla pace di Stoccolma), nell’ultimo anno i trasferimenti ditra i paesi ha toccato i minimi storici. La ricerca si basa sui dati del quinquenniio 2016-2020 e metta a confronton quello de 1981-1985. Nonostante quest’attenuamento, il Medio Oriente rimane il terreno di coltura per

Advertising

Pierferdinando : Con la giornata di domani, 19 anni sono passati dalla morte di Marco #Biagi: una sconfitta per lo Stato che non può… - fair_news : Costumi da bagno Mercato: possibilità incredibili, analisi delle tendenze e previsioni fino al 2028 – Diana Sport,… - feralbasola : RT @Pierferdinando: Con la giornata di domani, 19 anni sono passati dalla morte di Marco #Biagi: una sconfitta per lo Stato che non può ess… - AlfaRomeoClubUS : RT @ClubAlfaIt: #AlfaRomeo: nuovo crollo delle vendite in Europa a febbraio #DatiVendita #Mercato - G_B0TTAZZI : RT @Pierferdinando: Con la giornata di domani, 19 anni sono passati dalla morte di Marco #Biagi: una sconfitta per lo Stato che non può ess… -